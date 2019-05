Chelsea, Sarri: “Dove mi vedo dopo la finale di Europa League? Al mare…”

Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri ha parlato della stagione che va concludendosi e del possibile ritorno in Italia per il prossimo, invece, di campionato: “Di sicuro finiamo questa annata stanchi, perché sono due mesi che affrontiamo partite da dentro o fuori in qualsiasi competizione. Arriviamo alla finale di Europa League con l’Arsenal, di mercoledì prossimo, con qualche infortunio di troppo, ma mentalmente stiamo bene – ha detto a margine della conferenza stampa -. I Gunners sono difficili da affrontare, in Premier abbiamo vinto in casa e perso in trasferta. Pressano molto bene e intensamente, sono pericolosi”.

FUTURO – Inevitabile domandargli del possibile ritorno in Italia dalla prossima stagione: “Alla fine di questa ci incontreremo con chi di dovere e valuteremo quanto fatto, una prassi per quanto riguarda le squadre in cui ho allenato. L’importante è non essere giudicati per una sola partita, perché altrimenti sono pronto ad andarmene. Non ho mai vinto trofei importanti, questo gruppo è cresciuto e se lo merita di sicuro. Dove mi vedo dopo la finale? Al mare…“.