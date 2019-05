Chelsea, Sarri: “Spero che Hazard rimanga con noi”

Archiviata la Premier League con il pareggio di oggi per 0-0 in casa del Leicester, il Chelsea può concentrarsi esclusivamente sulla finale di Europa League contro l’Arsenal, in programma fra un paio di settimane. Anzi no, perché continua a tenere banco la situazione legata all’esterno offensivo belga Eden Hazard, che sembrerebbe prossimo all’approdo al Real Madrid. Queste le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa: “Ha giocato nei Blues per sette stagioni, è normale che i tifosi ci tengano molto alla sua permanenza (nel ritorno delle semifinali di Europa League contro l’Eintracht era stato sventolato un bandierone in suo onore, ndr). Ha provato in ogni gara a fare del suo meglio e ora è il momento di rispettare la sua decisione. Spero rimanga con noi”.