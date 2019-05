Chelsea, striscione per Hazard a Stamford Bridge: i tifosi vogliono che resti a Londra

In occasione del ritorno della semifinale di Europa League fra Chelsea e Eintracht Francoforte, un grosso “bandierone”, come si dice in gergo calcistico, ha campeggiato sugli spalti di Stamford Bridge. Con quale scritta? “Eden Hazard” a caratteri cubitali, su sfondo rigorosamente blu, con a fianco lo stesso giocatore belga stilizzato, mentre esulta per un gol. Il significato è molto chiaro: i tifosi blues vogliono fortemente che il talento con la maglia numero 10 resti a Londra e non accetti quindi la proposta del Real Madrid. Da tempo ormai la trattativa con i blancos sembra essere ai dettagli finali, portata avanti su una base di ben 120 milioni di euro. Ma il giocatore per il Chelsea e i suoi tifosi è troppo importante, e l’episodio di stasera chissà se farà cambiare il corso degli eventi.