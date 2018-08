Chelsea, Willian: “Con Conte sarei andato via, con Sarri ci divertiamo con suo calcio offensivo”

Nella finale di Wembley dello scorso mese di maggio, il calciatore del Chelsea Willian entrò in campo solo in pieno recupero, e su Instagram espresse il suo disappunto verso Antonio Conte, che tolse dalla foto di gruppo dalle emoji della coppa. A distanza di qualche mese Willian rincara la dose: “Se fosse rimasto Conte me ne sarei andato da Londra – ha dichiarato l’ex Shakhtar ad ESPN – ma adesso c’è Sarri e la musica è cambiata. Ora giochiamo a calcio in modo diverso. L’allenatore ci dice di divertirci sul campo, ma di essere responsabili. E’ bello giocare in questo modo perchè giochiamo un calcio offensivo e creiamo più problemi agli avversari”. Lo riporta Goal.com.