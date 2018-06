Cile, nasce il torneo dedicato agli over 65: 9 vs 9, ambulanza a bordo campo

Curiosità dall’America del Sud.

SUPER DIAMANTE – In Cile, infatti, sta per nascere la prima lega calcistica del paese, e probabilmente di tutto il mondo, esclusivamente dedicata agli over 65: la Super Diamante.

REGOLE – Stando a quanto riporta La Tercera, questo campionato avrà un campo più piccolo del normale e si giocherà nove contro nove, con due tempi da trenta minuti ciascuno. Inoltre, vista l’età dei protagonisti, sarà sempre presente a bordo campo un’ambulanza per qualsiasi evenienza.

