Clamoroso Waalwijk: promosso in Eredivise dopo una partita assurda: 5-4 al 98′!

Al termine di una partita epica, forse la più clamorosa dell’anno, il Waalwijk è promosso in Eredivise: battuto 5-4 il Go Ahead Eagles al minuto 98, ma fino al 90′ la squadra perdeva 4-3! Per questo che non se la scorderanno mai, non solo per l’ottenimento della prima serie, ma proprio per i continui colpi di scena che hanno caratterizzato tutto il match. Sembra incredibile, ma la gara di andata era terminata 0-0. Probabilmente avevano deciso di riservare tutti i gol per il ritorno: doppio vantaggio per il Waalwijk nella prima frazione, rimonta completata degli avversari fino al 3-2, per poi raggiungere il 3-3 a dieci minuti dal termine. Come detto, nuovo vantaggio del Go Ahead Eagles al 90′, ma in pieno recupero due gol che hanno cambiato per l’ennesima volta la situazione: fra il 95′ e il 98′ (rigore di Bilate) si è concretizzata l’impresa. Davvero qualcosa di impensabile!