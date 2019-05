Clamoroso, Yaya Touré: “Ma quale ritiro? Continuo a giocare…”

Ha dell’incredibile quanto stia accadendo in merito al futuro di Yaya Touré. Pochi giorni fa l’annuncio, da parte dell’agente del giocatore, del ritiro del proprio assistito. Adesso, la clamorosa smentita direttamente ad opera del classe ’83.

Come riporta calciomercato.com, che cita Sky Sports Uk, lo stesso ivoriano avrebbe smentito il suo procuratore ribadendo la volontà di continuare a giocare: “Ritirarmi? Mai! Continuerò a giocare. Ci sono stati tanti rumors sul mio futuro, ma è ora di fare chiarezza. Il calcio è qualcosa che non posso descrivere, ci gioco fin da giovane e continuerò a farlo. Quando sarà il momento di ritirarmi lo farò ufficialmente da me. Nessun altro parlerà a mio nome”.

Vedremo se ci sarà un altro capitolo della vicenda, certo è che l’ex Barcellona e Manchester City sembra davvero convinto di voler continuare, nonostante il ritiro annunciato…non da lui.