Coppa del Re, clamoroso tonfo del Barcellona che in finale perde con il Valencia

Clamoroso k.o. nella finale di Coppa del Re del Barcellona battuto dal Valencia per 2-1. A far festa, nella finale del Villamarin di Siviglia, è un Valencia cinico e pratico, che mette la ciliegina sulla torta di una stagione travagliata conquistando la sua ottava coppa proprio nell’anno del centenario, a distanza di 11 anni dall’ultimo successo. Decisivo il micidiale uno-due firmato da Gameiro e Rodrigo nel primo tempo. Al Barça, pur con l’attenuante di alcune assenze pesanti, non è bastato il sigillo del solito Messi, che ha visto svanire il secondo “doblete” consecutivo dopo l’accoppiata Liga-Coppa della scorsa stagione. Il Valencia che ha chiuso al quarto posto in classifica, il successo nella Coppa del Re.