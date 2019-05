Coppa di Portogallo, Soares dedica il gol a Casillas e il portiere scoppia in lacrime

Si è svolta in data odierna, sabato 25 maggio, la finale di Coppa di Portogallo fra Porto e Sporting Lisbona, con i Verde e Brancos capaci di avere la maglio sugli uomini di Conçeiçao solo ai calci di rigore dopo il 2-2 maturato fino ai tempi supplementari. Il Porto era passato in vantaggio nei regolamentari al 41′ con il gol di Tiquinho Soares, che per l’esultanza si è fatto consegnare velocemente dal proprio tecnico una maglia di Iker Casillas per poi mostrarla a tutti. Il portiere ex Real Madrid, che ha interrotto la propria attività agonistica per l’infarto che lo ha colpito il 1° maggio, era presente sugli spalti ed è subito stato inquadrato dalle telecamere. Ha cercato di coprirsi con la visiera del cappellino, ma non è riuscito del tutto a nascondere il momento di grande emozione, dalle lacrime ad un vero e proprio pianto.