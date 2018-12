Crespo, nuova avventura: è l’allenatore del Banfield

È stato l’incubo dei portieri del nostro campionato per anni, segnando valanghe di gol con le maglie di Parma, Lazio, Inter, Milan e Genoa. Ma pagine importanti le ha scritte anche in patria con la casacca del River Plate e in Inghilterra con i colori del Chelsea, oltre che con la Nazionale argentina. Adesso Hernan Crespo, dopo un’esperienza da allenatore a Modena nella stagione 2015/2016, riparte dal Banfield, club del massimo campionato argentino. La società biancoverde ha infatti ufficializzato il suo ingaggio come tecnico, presentandolo subito media locali. “Sono felicissimo di essere qui”, ha detto l’ex bomber, “questo è un club formato da gente seria, l’ideale per lavorare bene. Il mio obiettivo è di riuscire a dare a questa squadra un’identità ben precisa, in quanto è la cosa più importante. Cercheremo di fare un calcio propositivo e piacevole, giocando sempre per vincere”. Idee ben chiare per Hernan, pronto ad una nuova affascinante sfida. Da affrontare con la determinazione e la fame di vittorie che lo hanno sempre contraddistinto.