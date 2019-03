Da Serena Williams a… JK Rowling, il Nordsjaelland mette le donne sulle spalle!

Oggi è la Giornata internazionale della donna 2019, e il club danese FC Nordsjaelland celebrerà l’occasione domenica con delle divise speciali. Nella sfida di campionato contro il Copenhagen i giocatori hanno deciso di togliere i loro nomi dal retro delle loro magliette e sostituirli con i nomi di donne che hanno fatto la storia. Il club ha pubblicato un video toccante su Twitter mentre i giocatori parlavano delle donne che per loro hanno un’importanza particolare. Pederson ha scelto Serena Williams, Nicolai Larsen è stato ispirato dalla perseveranza di Caroline Wozniacki, e così via: ogni giocatore ha scelto la propria donna modella da portare sulle spalle. Per esempio, Lukas Talbro ha scelto l’autrice di Harry Potter, JK Rowling, perché lei gli ricorda sua madre, che lo ha cresciuto come genitore single. “Quando penso a mia madre, sento l’orgoglio di tutte le cose a cui ha dovuto rinunciare per me e mia sorella. La storia di JK Rowling dà speranza. “. Andreas Skov Olsen ha scelto Beyonce per tutto il lavoro che ha fatto per le “ragazze nere in tutto il mondo”, mentre altre scelte includono l’attivista per i diritti civili Rosa Parks, la prima donna presidente dell’Islanda Vigdis Finnbogadottir e Oprah Winfrey. La decisione è stata è stata ispirata da un film Right to Dream che mira ad aiutare il mondo a lavorare per l’uguaglianza di genere e ad insegnare alle ragazze e alle ragazze che possono aspirare a essere tutto ciò che vogliono essere.