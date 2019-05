Da Valencia a Siviglia con una…600: la pazzia d’amore per la finale di Coppa del Re

L’amore di un tifoso verso la propria squadra, si sa, non conosce confini. A dimostrarlo ancora una volta sono stati due supporters del Valencia, che hanno deciso di percorrere i 654 chilometri di strada che li separano da Siviglia, sede della finale di Coppa del Re, a bordo di una vecchia 600 di più di 57 anni.

FOLLIA D’AMORE – I due sostenitori del Valencia, formazione che si contenderà il trofeo con il Barcellona nella gara in programma sabato alle 21, hanno acquistato e restaurato l’automobile per dirigersi verso lo stadio Villamarìn, partendo già nella mattinata odierna: il mezzo, data la non propriamente verde età, non può infatti viaggiare a velocità sostenuta, con i due che contano di arrivare a Siviglia entro giovedì.

APPOGGIO DEI TIFOSI – L’iniziativa, denominata “A por la Copa en 600” (“verso la Coppa con una 600”), è stata sostenuta dall’Associazione Calciatori del Valencia, con i giocatori che hanno ricoperto la vettura con le loro firme, che si sono aggiunte a stemmi e bandiere.