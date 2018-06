Dal Brasile: Tite sondato per la panchina del Real Madrid

Tite potrebbe essere il nuovo obiettivo del Real Madrid, per la panchina. Secondo l’emittente brasiliana Radio Sagres, l’allenatore della nazionale carioca avrebbe ricevuto un sondaggio del club blanco per occupare il posto lasciato libero da Zinedine Zidane. L’attuale allenatore del Brasile però, ha preferito rimandare ogni tipo di decisione dopo il Mondiale. Secondo quanto trapela da fonti sudamericane, la stessa risposta, Tite, l’avrebbe data anche alla federazione verdeoro, che da tempo cerca di rinnovargli il contratto per altri quattro anni, assicurandoselo fino al Mondiale in Qatar del 2022. Sembra che il presidente della federcalcio brasiliana, Rogério Caboclo, si sia addirittura recato a Londra per provare un approccio sul rinnovo. Ad avvicinare Tite alla panchina del Real Madrid, sarebbero i tanti brasiliani in squadra. Oltre a Casemiro e Marcelo anche Vinícius Jr. Tite, 59 anni, non ha mai guidato una squadra in Europa, e potrebbe iniziare dai campioni.

Real Madrid, i giocatori palleggiano nello spogliatoio