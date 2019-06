Dal Portogallo, Casillas ha deciso: si ritira

Iker Casillas ha detto basta. Il portiere del Porto, ex Real Madrid, avrebbe deciso di smettere con il calcio giocato e dunque di appendere i guantoni al chiodo definitivamente. Troppo pericoloso, dopo l’infarto subito in allenamento, riprendere l’attività agonistica. Per l’estremo difensore è pronto un ruolo da dirigente.

Lo riporta O Jogo, quotidiano portoghese, che scrive come Casillas nelle prossime ore rivelerà a tutti la propria decisione di dire addio al calcio e al campo da gioco. Nonostante sia in netta ripresa dopo il problema di salute avuto, il portiere, che nella sua carriera ha militato solamente nel Real Madrid e, appunto, al Porto, smetterà di giocare. Per lui è pronto un futuro da dirigente: sembra, infatti, che il presidente dei Dragoni Pinto da Costa gli abbia offerto un ruolo nello staff durante una cena nella giornata di mercoledì.



Il Porto sarebbe già a caccia del portiere della prossima stagione e avrebbero messo nel mirino Gianluigi Buffon.