Dalla Francia, clamoroso: il Psg pronto a vendere Neymar

Clamorosa notizia di mercato proveniente dalla Francia. Secondo quanto raccolto da L’Equipe, il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a lasciar partire Neymar già quest’estate. L’indiscrezione arriva poche ore dopo le dure parole del presidente Al-Khelaifi, che ha affermato di non voler più vedere tra i propri giocatori atteggiamenti da star. Dichiarazioni che, per qualcuno, sarebbero state indirizzate proprio al brasiliano, che non ha mai convinto fino in fondo in Francia, soprattutto nelle gare di Champions League.

SCENARI – Se Neymar dovesse lasciare il Psg, per lui si aprirebbero le porte di un ritorno in Spagna: sono infatti Real Madrid e Barcellona le società maggiormente interessate nei suoi confronti, pronte a sfruttare i rapporti tesi tra il brasiliano ed i parigini per piazzare un incredibile colpo di mercato.