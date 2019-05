Dalla Francia: Mbappé contro Tuchel per avergli impedito di vincere la Scarpa d’oro

Kylian Mbappé rimarrà al Paris Saint-Germain perché il club lo ha comunicato lunedì nel tardo pomeriggio, ma secondo Le Parisien qualche tensione fra la stella francese e l’allenatore Thomas Tuchel c’è stata nell’ultimo periodo. Perché? Non è stato concesso all’attaccante di scendere in campo da titolare in alcune partite di Ligue 1 per vincere la Scarpa d’oro per quanto riguarda la stagione 2018-19, il trofeo individuale che premia il miglior capocannoniere dei principali campionati europei. Mbappé ci teneva molto, perché Leo Messi non era così distante nella speciale classifica. Adesso è molto complicato superarlo, distando 4 gol dall’argentino e rimanendo un solo match a disposizione (venerdì sera si chiude la Ligue 1). Il giornale francese specifica che fra Mbappé e Tuchel il rapporto è ottimo, ma a volte capita che ci sia qualche fraintendimento o dissidio. In questo caso, semplicemente, il talento campione del mondo a Russia 2018 pretendeva più spazio viste le assenze ripetute di Cavani e Neymar.