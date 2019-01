Dalla Spagna: Guardiola vuole Toni Kroos per il suo City

Pep Guardiola avrebbe le idee ben chiare su come rinforzare il centrocampo del suo Manchester City. Secondo quanto riportato da Don Balon, il tecnico spagnolo avrebbe espresso il desiderio di poter allenare Toni Kroos, oggi in forza al Real Madrid. Guardiola è da sempre un estimatore del centrocampista tedesco, che ha avuto alle proprie dipendenze quando allenava il Bayern Monaco in Germania. E, da canto suo, il giocatore, laureatosi campione del mondo nel 2014, non ha mai nascosto il proprio desiderio di giocare in Premier League.

Un’operazione però dagli alti costi, con il Real Madrid che vorrebbe almeno 80 milioni di euro per lasciar partire il suo calciatore, mentre il Manchester City sarebbe disposto a metterne sulla bilancia una settantina.