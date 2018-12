Dalla Spagna: Neymar vuole tornare al Barcellona!

La notizia è di quelle clamorose: Neymar potrebbe tornare al Barcellona. L’indiscrezione è stata raccolta da As, che riporta come il brasiliano, da una stagione e mezzo al Paris Saint-Germain, non abbia mai dimenticato i blaugrana, club che lo ha portato in Europa prelevandolo dal Santos. Esisterebbe già una clausola che permetterebbe al giocatore di lasciare la Francia per tornare in Spagna per il 2020, con un prezzo fissato intorno ai 160 milioni di euro.

Il giocatore starebbe mantenendo stretti contatti con la dirigenza del Barca, sia pubblicamente, attraverso i social network, sia privatamente.

Solo fantacalcio o Neymar potrebbe davvero approdare nuovamente alla corte blaugrana? Al tempo l’ardua sentenza.