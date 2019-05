Dalla Spagna: Real Madrid, pronta una maglia “pesante” per Hazard

Ormai il futuro di Eden Hazard, anche riferendoci alle parole da lui rilasciate dopo la finale di Europa League vinta con il suo Chelsea a Baku contro l’Arsenal, è sempre più chiaro: nella prossima stagione la leggenda dei Blues lascerà Londra e incomincerà una nuova avventura al Real Madrid. Secondo quanto riportato dal giornale spagnolo Sport, i Blancos avrebbero pensato di affidargli la pesantissima maglia numero 7, quella che ha portato per moltissimi anni Cristiano Ronaldo durante la sua militanza alle merengues. Sarà sicuramente di buon auspicio per l’esterno belga, tra i giocatori più forti del mondo. A Madrid non stanno più nella pelle e credono davvero possa essere l’uomo giusto per ripartire dopo una stagione a dir poco tumultuosa e senza soddisfazioni.