Dalla Spagna: svolta clamorosa, Mourinho da lunedì al Real Madrid!

Parrebbe davvero fatta per il ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid. Sembrava fosse improbabile un suo ritorno in corso d’opera, invece, secondo i media spagnoli, lunedì diverrà ufficialmente il nuovo allenatore dei Blancos al posto di Santiago Solari. L’argentino guiderà per l’ultima volta il Real nel weekend contro il Valladolid in Liga, prima di lasciare spazio al rientro dello Special One: l’agente Jorge Mendes sarebbe già nella capitale spagnola per trattare con Florentino Perez.