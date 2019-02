Dall’Inghilterra, nuova avventura per Scholes: pronto a diventare allenatore dell’Oldham Athletic

La leggenda del Manchester United Paul Scholes si appresta ad intraprendere una nuova avventura nel mondo del pallone. Dopo aver appeso le scarpette al chiudo, l’ex centrocampista è pronto a tornare sul terreno di gioco, anzi, su una panchina.

Secondo quanto riporta il Sun, infatti, la bandiera dei Red Devils avrebbe avuto l’ok da parte della Federazione Inglese per allenatore l’Oldham Athletic, squadre che milita in League Two.

NESSUN CONFLITTO – L’approdo di Scholes sulla panchina del club britannico era stata messa in discussione per via delpotenziale conflitto di interessi per l’ex centrocampista inglese, che detiene il 10% del Salford City, club di terza divisione che sta lottando per la promozione in Championship. Un conflitto che potrebbe concretizzarsi la prossima stagione, ma che in questo momento non esiste. Ecco perché la Federcalcio Inglese ha dato l’ok all’eventuale nomina di Scholes come allenatore. L’unica restrizione sarebbe relativa alla compravendita di giocatori dal Salford.