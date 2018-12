Dall’Inghilterra: sarà Allegri ad allenare il Manchester United da giugno

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri guiderà il Manchester United, dalla prossima stagione secondo il London Evening Standard. Lo stato maggiore del blasonato club inglese dopo aver esonerato José Mourinho ha messo alla guida della squadra fino a giugno l’ex Ole Gunnar Solskjær. Ma per aprire il nuovo ciclo ecco che lo United vuole un manager di grande spessore come Allegri. Anche Mauricio Pochettino è un candidato autorevole ma Allegri piace molto. È stato riferito che l’italiano 51enne è pronto a trasferirsi in Inghilterra. Per lui un contratto triennale a cifre record.