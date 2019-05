Dall’Inghilterra: scandalo Sheffield United, soldi dalla famiglia di Bin Laden

Notizia shock proveniente dall’Inghilterra. Lo Sheffield United, fresco di promozione in Premier League grazie al secondo posto conquistato in Championship, si trova infatti in queste ore al centro di una vicenda tutt’altro che gradevole. Secondo quanto raccolto dal Daily Mail, negli scorsi mesi il club inglese, finito al centro di una vicenda giudiziaria a causa di una lotta di potere tra Kevin McCabe e Abdullah Bin Mosaad Bin, co-proprietari del club con il 50% delle quote a testa, avrebbe ricevuto dalla parte araba della società un finanziamento di circa tre milioni di euro proveniente dalla famiglia di Osama Bin Laden, terrorista fondatore di Al-Qaeda deceduto il 2 maggio 2011.

RISPOSTA – Alle accuse provenienti da McCabe, i legali di Abdullah Bin Mosaad Bin hanno così risposto: “”Sapeva benissimo da dove venivano quei soldi”.