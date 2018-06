Defoe nominato cavaliere dell’Impero britannico in onore del piccolo Bradley

Anche quest’anno, come ogni anno, per la Regina Elisabetta è arrivato il momento di premiare chi si è distinto nei diversi ambiti: da quello scientifico a quello politico, passando per quello sportivo. Questa volta, il premio di Cavaliere dell’Impero Britanno (Order of British Empire) è andato a Jermain Defoe per il suo impegno nei confronti del piccolo Bradley, iL giovanissimo tifoso del Sunderland morto lo scorso luglio all’età di 6 anni a causa di una rara forma di cancro conosciuta come neuroblastoma. Il rapporto tra i due era speciale: un’amicizia nata e cresciuta durante l’esperienza al Sunderland del giocatore.

Dopo aver ricevuto l’onorificenza, l’attaccante inglese ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Twitter in cui ricorda il piccolo amico: “Essere nominato Cavaliere dell’Impero Britannico mi rende orgoglioso. Ricevere questa onorificenza è un onore, non per me ma per Bradley e per tutti quelli che lo hanno amato. Farei a cambio per averlo di nuovo tra noi. Non contano i gol o i premi, a restarti nel cuore sono i ricordi”.

