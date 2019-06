Deulofeu, pioggia di critiche sui social: il safari in Africa si trasforma in polemica

L’ex esterno offensivo del Milan Gerard Deulofeu, reduce da una buona annata tra le fila del Watford in Inghilterra, con cui è riuscito anche a raggiungere la finale di FA Cup, si trova in vacanza in Africa con la moglie Maria Casas e hanno deciso di immergersi in un safari, tipica escursione naturalistica della parte orientale e australe del continente nero. E cosa c’è di strano in tutto questo? Sul proprio profilo Instagram il classe ’94 spagnolo ha condiviso alcune foto in compagnia di leoni e leonesse, scatenando le polemiche fra tutti i suoi follower (e non). Infatti, l’ex Barcellona sarebbe stato reo di aver promosso il safari con gli animali che vengono drogati appositamente per permettere ai visitatori di scattare delle fotografie accanto ad essi. Insomma, come spesso accade – soprattutto per i personaggi pubblici – una semplice condivisione sui social di un bel momento della propria vita si è trasformato in una vera e propria polemica.