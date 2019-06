Diego Costa nei guai: denunciato dal Fisco per evasione

Non è il primo, e non sarà quasi certamente l’ultimo, Diego Costa, attaccante dell’Atletico Madrid, è finito nel mirino del Fisco a causa di una presunta evasione da più di 1 milioni di euro. Lo riportano i media spagnoli che riferiscono di una denuncia dell’Agenzia dell’Entrate verso il bomber anche della Nazionale per fatti avvenuti nel 2014 quando il classe ’88 vestiva la maglia del Chelsea in Premier League.

Il problema è da riferirsi a questioni legate ai diritti di immagine. Soldi incassati all’epoca in Blues e mai dichiarati dall’attaccante. Diego Costa sarà dunque chiamato a dare spiegazione di questo e del presunto milione evaso. Già nel mese di aprile, i quotidiani spagnoli avevano riportato la notizia, ma ora il tutto sembra essere stato confermato.