Dramma in Brasile, giocatore del San Paolo torturato e assassinato

Lutto nel mondo del calcio: Daniel Freitas, giocatore di proprietà del San Paolo in prestito al São Bento (squadra di serie B brasiliana), è stato trovato morto nello stadio di Paranà, nel sud del Paese. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il corpo della vittima è stato ritrovato senza testa e con segni di tortura. L’istituto di medicina legale ha affermato che il decesso, avvenuto probabilmente nella giornata di sabato scorso, è stato causato da una serie di ferite inflitte con un’arma bianca. Sul cadavere erano infatti presenti segni di varie coltellate.

A far trapelare la notizia è stato l’ufficio stampa del San Paolo che s’è stretto intorno ai famigliari della vittima con tweet sul profilo ufficiale del club. Il comunicato ufficiale della squadra brasiliana recita così: “Il club piange la scomparsa del centrocampista Daniel Correa Freitas. La società intera si stringe attorno alla famiglia dell’atleta e porge loro le condoglianze”.

Nel frattempo, proseguono le indagini alla ricerca del colpevole di questo efferato omicidio. Per ora gli inquirenti non hanno molte prove su cui indagare e non è ancora stata formulata nessuna ipotesi sul presunto responsabile, né sulla dinamica dell’accaduto. Il giocatore, che in Serie A brasiliana aveva precedentemente vestito le maglie di Cruzeiro, Botafogo, Ponte Preta e Coritiba, aveva partecipato venerdì sera, assieme ad alcuni ex compagni, ad una festa. I presenti all’evento sostengono di averlo visto dirigersi verso casa il mattino successivo, ma nessuno sa dire con esattezza dove si fosse recato realmente.