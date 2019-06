Dramma Miguel van Damme: “Il cancro è tornato”

Dramma senza fine per Miguel van Damme, portiere classe 1993 del Cercle Brugge. Il belga, dopo che qualche mese fa aveva annunciato un miglioramento del suo stato di salute, ha infatti rivelato che il cancro è tornato a colpire spina dorsale e cervello.

ANNUNCIO – Per annunciare la dolorosa notizia, l’estremo difensore ha diffuso un toccante video su Instagram, nel quale ha affermato la sua voglia di non arrendersi e di continuare a lottare: “Non ho buone notizie, martedì sono stato nuovamente ricoverato. Verrà effettuato un trapianto di midollo osseo, per il quale sono già stati cercati donatori in tutto il mondo. Vi chiedo di registrarvi anche voi come donatori, potreste aiutare molte altre persone. Sarà una lunga lotta infernale, ma continuerò a combattere e non mi arrenderò mai”.