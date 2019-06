È nato il figlio del portiere Alisson e della compagna Natalia: “Benvenuto Matteo”

È nato il figlio di Alisson Becker, che ha voluto immortalare il momento di gioia e commozione su Instagram, pubblicando una fotografia immediatamente successiva al parto, con se stesso, la moglie Natália Loewe e il nuovo arrivato Matteo. “I bambini sono un’eredità del Signore!! Benvenuto Matteo! Possa Dio benedire per sempre la tua vita! Papà e mamma ti amano così tanto!”. Questo il messaggio scritto come didascalia dal portiere ex Roma, che con il Liverpool due settimane fa esatte si è laureato campione d’Europa a Madrid contro il Tottenham. Era stato bellissimo il momento in cui, durante la premiazione, il brasiliano si è preso un momento per sé nei festeggiamenti e aveva iniziato una videochiamata con la compagna, che non era presente al Wanda Metropolitano proprio perché in dolce attesa, a pochi giorni dal parto.