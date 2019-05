Eredivise, Ajax campione: vittoria per 4-1 in trasferta e 34° titolo nazionale

Il titolo in Olanda era solo una formalità per l’Ajax, che rispetto al Psv secondo in classifica aveva, prima dell’ultima giornata disputatasi questa sera, un vantaggio di 3 punti e differenza reti +14. Adesso la squadra di ten Hag può festeggiare: 4-1 rifilato in trasferta contro il Graafschap (gol di Schone, Tagliafico e doppietta di Tadic) e 34° titolo nazionale per i Lancieri. A nulla è valso il 3-1 del Psv di Mark van Bommel ai danni dell’Heracles, le distanze in classifica restano invariate e l’Ajax è campione dell’Eredivise. Ruolino di marcia impressionante per i “terribili” giovani della formazione di Amsterdam, che abbiamo potuto apprezzare fino alle semifinali di Champions League: 28 vittorie in 34 partite, 2 pareggi e solamente 4 sconfitte. Il totale fa 86 punti, l’ultimo successo in Patria dell’Ajax risaliva al 2014. Da quel momento, 3 trionfi per il Psv e uno per il Feyenoord.

I risultati dell’ultima giornata:

NAC Breda-Zwolle 0-0

Den Haag-Willem II 6-2

Excelsior-AZ Alkmaar 4-2

Emmen-Groningen 1-0

Graafschap-Ajax 1-4

PSV-Heracles 3-1

Sittard-Feyenoord 1-4

Utrecht-Heerenveen 3-1

Venlo-Vitesse 1-3