Felicità Kompany: il papà è diventato il primo sindaco di colore nella storia del Belgio

Pierre Kompany, padre del difensore del Manchester City e della nazionale belga Vincent, è diventato il primo sindaco nero nella storia del Belgio. Sarà infatti il primo cittadino di Ganshoren, paese del nord Europa. “Hai fatto la storia – ha commentato il capitano dei Citizens attraverso un video pubblicato su Instagram in compagnia del fratello Francois, giocatore del KSV Roeselare -. Siamo molto orgogliosi di te, papà. Sei venuto dalla Repubblica Democratica del Congo come rifugiato nel 1975 e adesso hai guadagnato la fiducia della comunità locale per diventare il primo nero eletto sindaco in Belgio. Siamo felicissimi. È passato molto tempo, ma è un grande passo in avanti”. Pierre Kompany è entrato in politica nel 2006 come consigliere, entrando poi a far parte nel 2014 del Parlamento regionale di Bruxelles. 12 anni dopo il suo approdo in politica è diventato il primo cittadino di Ganshoren, una piccola cittadina che fa parte della Regione di Bruxelles-Capitale.