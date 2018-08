Francia, tutto facile per il Psg di Buffon: 3-0 al Caen

I campioni di Francia debuttano con un secco 3-0 al Caen nel posticipo della prima giornata di Ligue 1. Esordio da titolare nel massimo campionato francese per Gigi Buffon (ovazione del pubblico per lui) e reti di Neymar, Rabiot e Weah per il successo dei parigini. Il brasiliano porta in vantaggio la squadra di Tuchel al 10°, al 35° arriva il raddoppio del centrocampista che piace al Barcellona e che potrebbe cambiare maglia nei prossimi giorni. Nel finale, all’89°, Timothy Weah fissa il risultato sul 3-0.

RISULTATI 1^ GIORNATA VENERDI’ Marsiglia – Tolosa 4-0 SABATO Nantes – Monaco 1-3 Angers – Nimes 3-4 Lille – Rennes 3-1 Montpellier – Dijon 1-2 Nizza – Reims 0-1 St.Etienne – Guingamp 2-1 DOMENICA Lione – Amiens 2-0 Bordeaux – Strasburgo 0-2 Paris SG – Caen 3-0

CLASSIFICA: Dijon, Lille, Lione, Marsiglia, Monaco, Nimes, Psg, Reims, St.Etienne, Strasburgo 3 punti; Amiens, Angers, Bordeaux, Caen, Guingamp, Montpellier, Nantes, Nizza, Rennes, Tolosa 0.