Galatasaray, finge mal di stomaco ma va alle Maldive con la moglie. Galeotto un post su Instagram

Che i giocatori non amino giocare durante le feste, è un fatto assai noto. Ma l’escamotage studiato dal difensore di Galatasaray Serdar Aziz per imbrogliare la dirigenza del Galatasaray e saltare gli allenamenti, è stata una pessima scelta. Secondo quanto riporta il Sun, il turco prima della partita del 17 ° turno del campionato con il Sivasspor ha dichiarato ai dirigenti del Galatasaray di avere problemi intestinali, allo scopo di ottenere un permesso per malattia. Ma invece Aziz, è andato con la moglie alle Maldive. Il club è venuto a conoscenza dell’inganno attraverso il profilo Instagram della moglie del calciatore che ha pubblicato una foto dal resort con suo marito. Successivamente, la direzione del Galatasaray ha deciso di mettere Aziz sulla lista dei calciatori da cedere a gennaio. Aziz gioca con il Galatasaray dal 2016. In questa stagione, il calciatore turco ha partecipato a 15 partite con il Galatasaray, ha segnato due gol e fornito un assist.