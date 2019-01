Galatasaray, Terim fa fuori Aziz: finse un mal di pancia per andare alle Maldive

Arrivano le conseguenze del finto mal di stomaco per andare anticipatamente in vacanza. Qualche tempo fa, il difensore del Galatasaray Serdar Aziz aveva finto un malessere per allungare le proprie vacanze e saltare la gara contro il Sivasspor. Peccato,però, che solamente il giorno successivo la moglie lo abbia taggato su Instagram mentre si divertiva alle Maldive.

PUNIZIONE– Intervenuto con un comunicato video sui canali ufficiali del club turco, il tecnico del Galatasaray Fatih Terim ha fatto sapere che Eren Derdiyok e Serdar Aziz non rientrano più nei piani della squadra e che la loro cultura del lavoro è diversa rispetto a quella del club. Pertanto si cercherà una sistemazione per entrambi. Il caso di Aziz, sicuramente quello di cui si è più parlato, è salito all’onore delle cronache nei giorni scorsi proprio per la stories pubblicata dalla moglie in cui il difensore compariva taggato.