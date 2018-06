Germania k.o. con l’Austria ma la buona notizie per Loew è il ritorno di Neuer

Sotto un vero acquazzone la Germania è stata sconfitta dall’Austria in un match amichevole di preparazione al Mondiale. Partita che si è disputata a Klagenfurt e cominciata con molto ritardo a causa delle pessime condizioni climatiche. Gol di Ozil nel primo tempo e poi rimonta austriaca con gol di Hinteregger e Schopf nella ripresa. Non buone indicazioni per i campioni del mondo in carica che hanno sofferto la pressione degli austriaci. L’unica buona notizia per il c.t. tedesco Loew è Neuer che ha giocato l’intera partita offrendo una prestazione convincente dopo 259 giorni di interruzione a seguito del grave infortunio.