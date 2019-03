Germania, sorpresa Loew: “Fuori dalla Nazionale tre calciatori del Bayern”

Il c.t. della Germania, Joachim Loew ha affermato oggi che tre stelle del Bayern Monaco non faranno più parte della Nazionale. I tre calciatori esclusi, sono i campioni del Mondo 2014, ovvero Thomas Muller, Jerome Boateng e Mats Hummels: “Il 2019 è l’anno di un nuovo inizio per la squadra Nazionale tedesca. Per me è stato importante spiegare i motivi di questa decisione ai giocatori e ai dirigenti del Bayern Monaco. E’ il momento di impostare la rotta per il futuro dando un nuovo volto al team. I giovani giocatori nazionali avranno lo spazio di cui hanno bisogno per crescere ed assumersi le proprie responsabilità”.