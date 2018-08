Giappone, Hiroshima contro Nagasaki: il match per dire mai più all’atomica

La J League ha dato l’ok affinché le due squadre si ritrovassero in campo, l’una di fronte all’altra, pochi giorni dopo la tragica ricorrenza che ha cambiato non solo la storia del secondo conflitto mondiale, ma del mondo intero. Le squadre giapponesi di Hiroshima e Nagasaki hanno disputato quello che in Giappone viene definito da sempre il “Peace Match”. Era il 6 agosto 1945 quando il bombardiere americano Enola Gay radeva al suolo Hiroshima con l’ordigno nucleare. A pochi giorni da quella triste ricorrenza, il Sanfrecce di Hiroshima e il V-Varen di Nagasaki si sono dunque sfidate per dire “mai più all’atomica”.

PER LA PACE – Tra Hiroshima e Nagasaki dunque, anche se non è una ricorrenza così abituale perché entrambe le squadre hanno vissuto nelle retrovie del campionato, non può essere una partita come le altre. I tifosi sono arrivati all’Edion Stadium, casa del Sanfrecce, insieme e in silenzio. Un silenzio rispettoso che è continuato anche dopo il fischio d’inizio. Un momento per ricordare che ci sono cose che vanno al di là del calcio. Anche i protagonisti del match hanno voluto dire la loro, aldilà del risultato finale che ha visto il trionfo per 2-0 dei padroni di casa. Il capitano del Sanfrecce Hiroshima, Toshihiro Aoyama ha infatti dichiarato a conclusione della serata: “Spero che questa partita serva a tutti gli spettatori di ogni parte del mondo per capire il vero valore della pace”.