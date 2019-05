Giggs in difesa di Bale: “Non capisco le critiche, anche se la pressione è normale. Lui deve…”

Dal Galles in tempi recenti moltissime sono state le dichiarazioni rilasciate in favore di Gareth Bale, ai margini del progetto del Real Madrid e bersagliato continuamente di critiche che pochi hanno compreso. Uno fra questi il c.t. della Nazionale gallese Ryan Giggs, come riportato dall’edizione online del giornale spagnolo As: “Sono sorpreso, io però dico questo osservando la situazione da fuori, non sono un tifoso del Real. Solo un anno fa ha deciso la finale di Champions con un gol stupendo, ma lui tutte le volte che gioca sfodera grandi prestazioni”. Ha ricordato anche quando fu criticato Cristiano Ronaldo: “È un club come nessun altro al mondo, quando fai o dici qualcosa che non va puoi esserci una pañolada. Anche Ronaldo, il Fenomeno, subì delle ingiustizie in tal senso”. Non resta a Bale che godersi la Nazionale: “Deve lasciarsi andare e pensare solo al calcio, è un grande giocatore che conosce bene le pressioni dei grandi club, tutte cose naturali. Sa come gestirle”.