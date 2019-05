Guai per Maradona: arrestato in Argentina

Guai per Diego Armando Maradona. El Pibe de Oro è stato arrestato dalla polizia al suo arrivo all’aeroporto di Ezeiza a Buenos Aires, in Argentina, a causa di una denuncia presentata dalla sua ex compagna Rocio Oliva.

Lo riporta Mundo Deportivo che cita Diario Olè. L‘ex calciatore e attuale allenatore dei Dorados, squadra messicana, dopo essere stato fermato dalla polizia, avrebbe lasciato i locali accompagnato dal suo avvocato, Matias Morla, con il quale ha condiviso una fotografia sul proprio profilo Instagram, qualche minuto più tardi senza menzionare alcun tipo di problema.



Il motivo dell’intervento della polizia, secondo quanto ha aggiunto Sport, sarebbe da ricercare nella notifica da parte delle autorità della prossima udienza del 13 giugno con la sua ex compagna.