Guardiola rende omaggio a Iniesta: “Un esempio per tutti”

Andrés Iniesta ha annunciato l’addio al Barcellona. Tra i grandi protagonisti della sua esperienza in Catalogna c’è Pep Guardiola, ora al Manchester City, vincitore di due Champions League con i blaugrana (2009-2011).

“Potrei parlare per tre minuti solo di quello che Iniesta significa per il mondo del calcio. Posso solo dirgli grazie per avermi aiutato a capire meglio questo sport, mi è bastato vederlo giocare, vedere quello che fa in campo. Al di là dei titoli vinti, il modo in cui gioca e tutto quello che fa, come si comporta, è un esempio per tutti”, ha detto Guardiola.

Insieme hanno vinto tanto e dei ricordi accumulati negli anni insieme “mi restano soprattutto gli allenamenti, la facilità con cui fa le cose, è questa la cosa più impressionante che posso dire di lui: la naturalezza e la perfezione con cui fa le cose. Spero che quando si ritirerà, mi auguro fra dieci anni, possa rimanere nel mondo del calcio e magari tornare al Barcellona per insegnare ai più giovani”.