Hamsik si gode la Cina: escursione sulla Grande Muraglia cinese per tenersi in forma

Nuova avventura calcistica e nuova esperienza di vita. Marek Hamsik ha detto addio, o forse arrivederci, all’Italia e al Napoli. Il centrocampista slovacco è volato in Cina, al Dalian Yifang, dove ha iniziato a conoscere il calcio orientale.

Nonostante la sua squadra abbia perso la gara di campionato nella giornata di ieri, il classe 87′, che non ha disputato la gara insieme ai compagni, oggi si è divagato con un’escursione storica alla grande muraglia cinese.

Su Instagram, infatti, Hamsik ha pubblicato alcune foto della sua passeggiata alla scoperta delle meraviglie del Paese. Attenzione però a dirgli che si trattava solo di divertimento. Il giocatore era in compagnia del suo amico e personal trainer, dunque, forse, anche un buon modo per tenersi in forma. Bravo Marek!