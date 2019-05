Harry Kane soffriva ad Amsterdam, la futura moglie era a una festa in bikini a Las Vegas!

Ebbene sì, mentre il capitano e attaccante del Tottenham (ora infortunato) Harry Kane era ad Amsterdam ad assistere – soffrendo – alla rimonta strepitosa dei suoi contro l’Ajax nel ritorno delle semifinali di Champions League, la compagna Kate Goodland non se la stava passando mica male: era a una festa in bikini a Las Vegas! Si trattava del suo addio al nubilato, era con 7 amiche nel famoso Encore Beach Club, che in passato aveva ospitato anche Cristiano Ronaldo, Neymar e Serena Williams, tanto per citarne alcuni. Il matrimonio fra i due, che hanno anche già 2 bambini, verrà fatto quest’estate.

Una curiosità: i partecipanti alla festa sono rimasti sbigottiti per il fatto che le 7 amiche di Kate hanno indossato, in bikini, una maschera a testa di Harry Kane. La futura moglie dell’attaccante non indossava alcuna maschera, ma le compagne le hanno dedicato su Instagram una foto con didascalia: “L’angelo di Harry”. Un bel pensiero.