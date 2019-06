Hazard nella Top 6 delle presentazioni con più pubblico allo stadio. Ecco le altre

In 50mila hanno riempito quest’oggi il Santiago Bernabeu per il bagno di folla nei confronti di Eden Hazard, che ha parlato per la prima volta da giocatore del Real Madrid. Non accadeva da oltre 10 anni che ci fosse così tanta gente per un nuovo acquisto della società di Florentino Perez, segno di un rinnovato entusiasmo dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative. Come sottolineato dal giornale spagnolo As, l’evento di oggi è entrato di diritto nella Top 6 delle presentazioni con maggiore affluenza di pubblico nell’intera storia del calcio. Ecco nel nostro pezzo a schede quali sono le altre che lo precedono.

Scheda 1 di 6