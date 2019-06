Hazard-Real Madrid, il c.t. del Belgio Martinez: “Eden può cambiare il calcio spagnolo”

“Hazard può davvero cambiare il calcio spagnolo”. Questa la sentenza del c.t. del Belgio Roberto Martinez, che conosce molto bene l’ex esterno offensivo del Chelsea perché con la Nazionale ormai è un idolo indiscusso: da capitano ha appena festeggiato le 100 presenze allo Stadio Re Baldovino prima di un match di qualificazione per Euro 2020. Hazard è un nuovo giocatore del Real Madrid e il giornale spagnolo Marca ha contattato l’ex manager dell’Everton per esprimere un giudizio sulla vicenda: “Trasferimento stellare, ci sono molti giocatori talentuosi che possono giocare con il Real Madrid, ma in pochi possono essere come lui. È un giocatore essenziale, il migliore che si può trovare nel calcio mondiale. È un ingaggio che può cambiare il futuro del calcio spagnolo”.