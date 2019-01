Hazard, senti Martinez: “Lasciare il Chelsea? Forse non sarebbe la scelta migliore…”

Eden Hazard è ormai da lungo tempo corteggiato dal Real Madrid. E il giocatore belga, oggi al Chelsea, sarebbe fortemente tentato dal lasciare l’Inghilterra per approdare alle merengues. Ma ad esprimere un’opinione contraria a tale ipotesi è giunta la voce del Commissario Tecnico del Belgio Roberto Martinez: “Non so se una nuova sfida sarebbe un bene per lui. Lui sa quanto lo amano al Chelsea, e poi tra Hazard e Sarri c’è una chimica particolare. A Londra si sta divertendo, ha raggiunto un livello eccezionale. Non è detto che un nuovo progetto si adatti alle tue caratteristiche. Sono convinto che possa reinventarsi al Chelsea, giocando anche come falso centravanti“.

Hazard presterà attenzione alle parole del suo allenatore in Nazionale o deciderà di testa sua? La risposta la sapremo solamente nei prossimi mesi.