Henry al Monaco, gli auguri speciali dell’Arsenal: “Non vediamo l’ora di vederti sfidare Vieira…”

Ha fatto la storia dell’Arsenal, Thierry Henry adesso è diventato ufficialmente l’allenatore del Monaco, un club molto importante per la storia del francese. Ecco perché i Gunners hanno dedicato un pensiero veramente speciale alla loro ex stella. Un messaggio pubblicato sui propri canali ufficiali social, per congratularsi per il traguardo raggiunto. Ma l’augurio, diventa ancora più speciale, con un desiderio che sa tanto di sfida in vista delle prossime partite in cui Titi, si troverà davanti un suo vecchio compagno ai tempi proprio dell’Arsenal: Patrick Viera, attuale allenatore del Nizza.

IL TWEET – “Una grande opportunità in un club che ti sta a cuore. Noi faremo il tifo per te”, così inizia il messaggio che l’Arsenal ha voluto mandare a Thierry Henry appena diventato nuovo allenatore del Monaco. Ma la cosa curiosa, è la parte finale del messaggio che i Gunners hanno voluto sottolineare: “Non vediamo l’ora di vederti sfidare Patrick Viera col Nizza”. Una vera sfida tra i due ex giocatori e bandiere dell’Arsenal.