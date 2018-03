Howedes: “Sogno il Mondiale con la Germania”

Sono passati più di 7 mesi dall’acquisto del difensore tedesco Benedikt Howedes da parte della Juventus, l’ex giocatore dello Schalke 04, però, rimane ancora un oggetto misterioso. Arrivato come potenziale titolare è stato oggetto di diversi problemi muscolari che l’hanno ridotto ad una sola presenza, con 65′ all’attivo in maglia bianconera. Un rendimento molto lontano dalle aspettative, ma la Juventus si fida e ci punta, tanto da pensare al riscatto – a cifre vantaggiose, dopo una stagione difficile.

Arrivato in Italia dallo Schalke 04 con la nomea di essere un difensore versatile, Howedes conferma la sua adattabilità a qualunque modulo e a qualunque schieramento difensivo: “Non c’è molta differenza nel giocare in una difesa a tre o a quattro, io gioco dove vuole l’allenatore” con cui ha “un rapporto ottimo: ho lavorato poco con lui a causa dei miei infortuni, ma è un allenatore che ha vinto molto alla Juve in Italia e ha raggiunto due finali di Champions League. Un grande allenatore”.

ITALIA – “Mi piace molto Torino, splende il sole ed inoltre è molto vicino alle montagne. É diversa dalla mia città natale, ma mi piace vivere in Italia”

OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE – Il difensore della Juventus, però, non molla anche perché un obiettivo speciale da raggiungere, ovvero la convocazione per i Mondiali con la Germania. “Se entro in forma e gioco tanto con la Juventus nelle prossime settimane, ho molte speranze di andare in Russia – spiega Howedes al ‘Die Welt’ -. Credo nelle mie qualità soprattutto perché posso giocare in tutti i ruoli in difesa.

Lazio-Juventus: Dybala di potenza, che gol al 93′!