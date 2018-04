Ibrahimovic al Mondiale? La sua convocazione divide la Svezia. Il portiere: “Troppo individualista”

La possibile convocazione di Zlatan Ibrahimovic al Mondiale in Russia con la nazionale della Svezia fa discutere. Dopo l’addio alla Premier League e all’approdo alla Major League Soccer a Los Angeles, Ibrahimovic ha iniziato la sua “campagna” per andare nella massima manifestazione iridata: “Le mie possibilità di essere in Coppa del Mondo sono molto alte, ha detto, ma ci sono diverse riserve sul suo conto, malgrado si tratti di uno dei migliori giocatori degli ultimi 15 anni al mondo”.

Il portiere Karl-Johan Johnsson non sembra essere un grande sostenitore dell’idea. L’estremo difensore della squadra nazionale svedese, ha affermato che Ibra “come persona e come giocatore, è un non giocatore. Convocazione? Non ne ho idea. Dipenderà dall’allenatore. Siamo riusciti a qualificarci per la Coppa del Mondo senza di lui. Se viene chiamato, giocherà certamente bene, ma Zlatan, come persona e come giocatore, è un individualista”, ha detto in un’intervista a un sito specializzato francese.