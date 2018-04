Ibrahimovic ‘ironico’: “La Svezia, senza di me, è favorita per il Mondiale”

“Penso che la Svezia sia favorita per vincere la Coppa del Mondo, sono più forti senza di me”. Zlatan Ibrahimovic al vetriolo ai microfoni della “Espn” dopo che la Federcalcio svedese gli ha sbarrato definitivamente le porte del Mondiale in Russia. “Non faccio parte della nazionale ed è così da quando ho detto basta, per cui non c’è altro di cui discutere”, ha aggiunto il 36enne attaccante dei Los Angeles Galaxy che volerà ugualmente in Russia per il torneo per impegni commerciali.

La stella del Los Angeles Galaxy aveva dato l’addio alla Nazionale nel 2016. Poi il passo indietro dato dalla buona condizione fisica e dalla consapevolezza che il suo carisma avrebbe potuto trascinare la squadra svedese. Un’ipotesi bocciata sia da alcuni giocatori, come il portiere Karl-Johan Johansson, sia dal Ct Janne Andersson.”Ho parlato con Zlatan, mi ha detto che non aveva cambiato idea: non vuole tornare – ha spiegato Lars Richt, ds della Nazionale, per fare chiarezza – Ibra non farà dunque parte del gruppo per la Coppa del Mondo che sarà annunciato il 15 maggio”.

Ai gironi la Svezia se la dovrà vedere con Corea del Sud, Germania e Messico, non proprio una passeggiata.