Il calvario di Jackson Martinez: “Non posso allenarmi per più di due o tre giorni di seguito”

Soltanto pochi anni fa, è stato uno degli attaccanti più corteggiati sul panorama mondiale, ambito dai maggiori club europei. Le valanghe di gol segnati con la maglia del Porto lo avevano infatti messo nel mirino delle società più ricche del nostro continente, approdando, nel 2015, all’Atletico Madrid. Sembrava l’inizio della definitiva consacrazione, ma un infortunio alla caviglia, accusato con la sua Colombia, ne ha messo a freno una carriera che altrimenti chissà cosa avrebbe potuto regalargli. Stiamo parlando di Jackson Martinez, che, dopo un’esperienza in Cina al Guangzhou Evergrande, è sbarcato lo scorso settembre al Portimonense, squadra con la quale ha già messo a segno quattro reti in dieci presenze. Ma il calvario per il colombiano è tutt’altro che finito, anzi: “Sto vivendo una lotta quotidiana”, ha dichiarato a Record, “ogni notte, intorno alle tre o alle quattro del mattino, il mio sonno è interrotto a causa di un dolore al piede. Dopo qualche minuto passa e torno a dormire, ma allenarmi è diventato difficile: non riesco a fare due o tre giorni di seguito. Avrei voluto lavorare ogni giorno, ma i medici e i fisioterapisti mi hanno spiegato che era impossibile. Adesso seguo un programma specifico”.